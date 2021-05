Viel mehr Menschen könnten im Kreisimpfzentrum geimpft werden. Der Impfstoff reicht aber nicht für alle. Deshalb wird das Impfzentrum auch im Juni nicht in den Volllast-Modus wechseln können, davon geht Gerd Holzwarth aus. Laut dem Leiter des Impfzentrums könnten pro Tag 1500 Personen in der Waiblinger Rundsporthalle ihren Piks abholen. Knapp 1200 Menschen schleusten die Beschäftigten im Zentrum am Dienstag durch die Halle, und das waren vergleichsweise viele für einen Tag: Das Impfzentrum