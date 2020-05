Rems-Murr-Kreis.

So langsam geht’s voran mit dem Schutz aller Menschen vor dem Coronavirus im Rems-Murr-Kreis. Das Landratsamt konnte in den letzten Tagen insgesamt 31 475 sichere FFP-Schutzmasken, also solche, die auch für den Klinikalltag taugen, an Pflegeeinrichtungen, Seniorenheime und Einrichtungen der Behindertenhilfe verteilen. Mit bedacht wurden beispielsweise die Diakonie Stetten mit 100 Masken und die Pflegeheime des Alexander-Stifts