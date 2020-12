Krise? Welche Krise? In den Zahlen des Kreishaushalts 2021 spiegeln sich die Folgen der Coronapandemie nicht wider – noch nicht. Der Rems-Murr-Kreis schöpft aus dem Vollen und investiert kräftig. Am Montag hat der Kreistag den 538-Millionen-Euro-Etat im Eiltempo beschlossen. Die Kreisumlage, gewöhnlich der strittigste Punkt in den Haushaltsberatungen schlechthin, sinkt von 32,2 auf 31,1 Prozent. Den geringsten Hebesatz seit 25 Jahren. So wie es Landrat Richard Sigel vorgeschlagen hatte.