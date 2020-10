Ein SEK-Einsatz und LKW-Ladungen voller Waffen und Wehrmachtsuniformen – nicht nur im Rems-Murr-Kreis sorgte eine großangelegte Aktion der Polizei am Donnerstag (15.10.) für Aufsehen.

Am frühen Morgen hatten Kräfte des Spezialeinsatzkommandos (SEK) ein Einfamilienhaus in Backnang-Sachsenweiler durchsucht. Wie sich am Donnerstagnachmittag herausstellte, stand die Razzia im Zusammenhang mit mehreren zeitgleich durchgeführten Durchsuchungen in Bayern und