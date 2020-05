So leicht führt man baden-württembergische Unternehmen nicht an der Nase herum: Auf Betrugsseiten im Internet, über welche Kriminelle an Corona-Fördergelder herankommen wollten, scheint im Ländle so gut wie niemand hereingefallen zu sein. Weniger als zehn Nachrichten von Selbstständigen und Firmen sind beim Landeskriminalamt in Stuttgart zu diesem Thema eingegangen. Der Behörde ist laut Sprecher Jürgen Glodek aktuell nichts bekannt von mutmaßlich betrügerisch beantragten Corona-Hilf