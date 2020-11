Inmitten eines großen strukturellen Konzernumbaus (weltweit sind laut offziellen Konzernangaben 7600 Stellen in Gefahr, davon 2000 in Deutschland) hat der Automobilzulieferer Mahle in Fellbach gegenüber dem Bahnhof einen Prüfstand für E-Antriebe eröffnet. Ein Sprecher des Unternehmens gab dieser Zeitung gegenüber unumwunden zu, neue Arbeitsplätze seien dadurch zwar "eher nicht" entstanden, „aber das Invest von rund drei Millionen Euro in Fellbach ist nach der Eröffnung unseres neuen