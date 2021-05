Kurven, Slalom, Bremsen: So lief mein Motorrad-Fahrsicherheitstraining für Frauen in Schorndorf ab

Wir Motorradfahrer leben gefährlich. Nicht nur, weil wir im Straßenverkehr häufig von anderen Verkehrsteilnehmern übersehen werden, sondern auch, weil wir hin und wieder dazu neigen, uns und unsere Fähigkeiten zu überschätzen.

Da ich nicht gerne bei Regenwetter oder im Winter fahre, stand meine Suzuki GSX-R600 die vergangenen Wintermonate über bis März in der Garage. Jetzt einfach drauflosfahren, und der Rest ergibt sich schon? Mit dem Auto hätte ich nicht gezögert. Vor dem Motorrad habe ich da schon größeren Respekt, denn jede noch so kleine falsche Bewegung kann in einem Sturz enden.

Also entscheide ich mich für ein Motorrad-Sicherheitstraining für Frauen bei Sonja und Günther Battermann von der Kreis-Verkehrswacht Rems-Murr e.V. in Schorndorf.

Als der ersehnte Tag da ist, mache ich mich ohne eine Vorstellung davon, was mich erwartet, Richtung Schorndorf auf. Während der Fahrt kommen verdrängte Erinnerungen an die Fahrschule auf: Slalomfahren mit Schrittgeschwindigkeit, einem plötzlich auftretenden Hindernis ausweichen, wenden auf engstem Raum – allesamt unliebsame Übungen. Wie sind wohl die anderen Teilnehmerinnen drauf? Alles Profis? Bin ich die Einzige, für die es das erste Sicherheitstraining ist? Werde ich mich besonders ungeschickt anstellen? Ich schiebe die Gedanken beiseite und konzentriere mich auf den Verkehr.

Einem Hindernis von links ausweichen. © Günther Battermann

Auf dem Trainingsgelände angekommen, ein kurzer Blick auf die anderen Motorräder. Meines sieht am coolsten aus! Es folgt eine kurze Vorstellungsrunde: Insgesamt neun Teilnehmerinnen, von 34 bis 65 Jahren sind alle Altersgruppen vertreten. Warum eigentlich Motorradfahren, wollen Sonja und Günther wissen.

Warum nicht? Warum sollen wir dieses tolle Hobby bloß den Männern überlassen, sind sich alle Teilnehmerinnen einig. Von einer Suzuki träume ich, seit ich 16 bin, erzähle ich in der Runde. Damals hat allerdings das nötige Kleingeld gefehlt. Später kamen Studium, Job und andere Verpflichtungen hinzu. So ist das Thema Motorrad zwar ins Abseits geraten, wirklich losgelassen hat es mich aber nie. Vor fünf Jahren habe ich mir dann gesagt: Jetzt oder nie. In der Runde stimmen mir viele Teilnehmerinnen zu – vielen ging’s ähnlich. Einige wollten nicht länger nur als Sozius mitfahren.

Gekauft habe ich mir die Suzuki erst vor knapp zweieinhalb Jahren. Direkt nach dem Führerschein eine nagelneue Maschine? Das war mir zu riskant. Ich suchte nach einer gebrauchten. Die erstbeste sollte es aber nicht sein, auch nicht in den typischen Suzuki-Farben blau-weiß, sondern schwarz.

Seither unternehme ich je nach Wetterlage immer mal wieder kleinere Ausfahrten am Wochenende. Zu einer größeren Tour hat sich bisher die Gelegenheit nicht ergeben.

Nach der Vorstellungsrunde leitet Sonja über zu den Trainingswünschen. Nervosität steigt in mir auf, denn natürlich wollen alle genau das üben, was ich eher mäßig beherrsche. Ich beiße mir auf die Lippe und denke: Genau deswegen bist du doch hier. Zumindest das Wetter meint es gut mit uns: ein strahlend blauer Himmel. Birgit, die schon mehr als einmal dabei war, erzählt mir später, dass sie in der Vergangenheit auch schon klitschnass geworden ist.

Sonja Battermann. © Günther Battermann

Zum Auftakt geht es auch schon mit dem Kurventraining los. Pylonen auf dem Boden suggerieren den Straßenverlauf. Alle Teilnehmerinnen fahren hintereinander hinter Trainingsleiterin Sonja her. Über dem Gelände verteilt befinden sich mehrere Gebäude und sorgen dafür, dass wir auf engstem Raum wenden müssen – zumindest wirkt es auf mich sehr eng. Ich komme einem Tor gefährlich nahe, strecke mein Beim zum Ausbalancieren, kriege etwas wackelig die Kurve und atme auf. Besonders elegant hat das sicherlich nicht ausgesehen, aber das Motorrad steht noch. Ich blicke auf meine Vorderfrau und bin beruhigt – auch sie hat damit zu kämpfen.

Auf die praktische Übung folgt ein kurzer theoretischer Teil. Gemeinsam mit Sonja gehen wir die „B-E-W-Ö-L-K-T-Regel“ (Beleuchtung, Elektrik, Wasser, Öl, Luft, Kette, Tank) durch, also die Dinge, die jeder Motorradfahrer und jede Motorradfahrerin im Frühjahr am eigenen Motorrad checken sollte.

Die „B-E-W-Ö-L-K-T-Regel“ zeigt auf, was jeder Motorradfahrer und jede Motorradfahrerin im Frühjahr am eigenen Motorrad checken sollte. © Gülay Alparslan

Und weiter geht’s mit dem langsamen Slalom. Unter den wachsamen Augen von Sonja und Günther heißt es immer wieder: „Achtet auf eure Blickführung“. Denn wer Motorrad fährt, weiß: Wo man hinschaut, da fährt man auch hin. Als ich an der Reihe bin, denke ich an die Worte meines Fahrlehrers: „Du bist zu schnell.“ Ich versuche, mich nicht auf die Pylonen zu fixieren. Viel zu oft habe ich während der Fahrschulzeit die letzten beiden Pylonen überfahren. Und während ich noch nachdenke, bin ich schon durch. Auch der zweite Durchgang haut problemlos hin – ich kann kaum glauben, dass alle Pylonen noch stehen.

Das Bremstraining – wir sollen auf Tempo 30 bzw. 50 beschleunigen und dann eine Vollbremsung durchführen – klappt bei allen gut. Auch das Bremsen in der Kurve oder das Überfahren eines Hindernisses läuft problemlos.

Mein persönliches Highlight an diesem Tag ist der Lenkimpuls. Ein kurzer Druck gegen die rechte Seite des Lenkers soll helfen, einem Hindernis von rechts auszuweichen, und gegen die linke Seite, um von links auszuweichen. Ich bin verwirrt. Sollte ich nicht die linke Seite des Lenkers anschieben, um nach rechts auszuweichen? Ich gebe Gas. Kurz vor dem Hindernis schiebe ich zögerlich die rechte Seite an, und tatsächlich: Ich weiche nach rechts aus. Wie ist das möglich? Sonja hat dafür eine simple Erklärung. Sobald der Lenker von rechts einen Schubs erhält, gerät das Motorrad in die rechte Schräglage. Dadurch fährt man automatisch nach rechts. Ob nur wir Frauen uns Gedanken darüber machen? Darüber stolpern auch männliche Teilnehmer, erklärt Günther. Alle sind beruhigt.

"Nehmen mehr Frauen oder Männer das Sicherheitstraining in Anspruch?", will ich später von Günther wissen. Seine Frau und er hätten vor rund 25 Jahren mit den Kursen angefangen. Damals waren Frauen relativ selten beim Sicherheitstraining. Heute kann er sagen, dass Frauen gut ein Drittel der Teilnehmer ausmachen. In den letzten zwei Jahren hätte die Zahl der Teilnehmerinnen deutlich zugenommen, darunter viele jüngere.

Ob es denn einen Unterschied im Fahrverhalten bei den Motoradfahrerinnen und Motorradfahrern gibt, frage ich. „Was ich beobachten kann, ist, dass Frauen vorsichtiger fahren. Sie tasten sich ran. Männer hingegen müssen sich manchmal etwas beweisen - wie im richtigen Leben auch“, erklärt mir Günther lachend.

Am Ende des Tages sind sich alle Teilnehmerinnen einig: Das Sicherheitstraining hat sich absolut gelohnt, und wir fahren mit einem guten Gefühl davon.