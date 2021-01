Ja, hat man so was schon gesehen? Weil die Rems-Murr-Grünen coronabedingt auf eine Live-Veranstaltung zum Landtagswahlkampf verzichten mussten, haben sie sich beholfen mit einer virtuellen Glamour-Gala, abrufbar auf Youtube: die brutalstmögliche Lächel- und Menschel-Offensive. In dieser Wahlkampf-Eröffnung fehlt es eine Stunde lang wirklich an gar nichts, das macht schon das allererste Einspielfilmchen klar: nicht an dramatisch im Zeitraffer-Tempo schmelzendem Eis (Klimawandel, schlimm!),