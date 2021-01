Lage an den Rodelhängen am Samstag (16.01.): Parkplatz-Situation in Großerlach und Spiegelberg angespannt

In Großerlach sind die Parkplätze an den Rodelhängen und die Wanderparkplätze am Samstagmittag (16.01.) ausgelastet (Stand 11.45 Uhr). Das teilte der Großerlacher Bürgermeister Christoph Jäger auf Nachfrage unserer Redaktion mit.

Auch in Spiegelberg sei die Situation ähnlich, wie Jäger vom Spiegelberger Bürgermeister Uwe Bossert erfuhr. Von einer weiteren Anreise sei abzuraten, so Jäger. Er hat sich vor Ort bereits selbst ein Bild von der Lage gemacht. Er appelliert an die Vernunft der Wintersportler und bittet darum, dass sie sich an die Regeln halten und Rettungswege freihalten. Eine Straßensperrung sei in Großerlach momentan nicht geplant.

Am vergangenen Wochenende war es rund um die Rodelhänge in Großerlach und Spiegelberg zu einem Parkchaos gekommen.