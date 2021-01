Lage an Rodelhängen in Großerlach, Kaisersbach und Spiegelberg am Samstag (16.01.): Volle Parkplätze und Straßensperrung

Auch an diesem Samstag (16.01.) zieht es wieder einige Wintersportler in den Schnee. Wie ist die Lage an Rodelhängen im Rems-Murr-Kreis?

Die Kaisersbacher Bürgermeisterin Katja Müller bewertete die Situation am Rodelhang in ihrer Gemeinde gegen 13.45 Uhr als "insgesamt entspannt". Sie schätzt, dass sich circa 150 bis 200 Besucher am Hang aufhalten. Die Straße "Winterhalde", die zum Rodelhang hin führt, wurde zu einer Einbahnstraße umfunktioniert. Damit werde ermöglicht, dass die Besucher auf der Gegenspur und nicht im Grünstreifen oder auf den Feldern parken, so Müller. Wer den Rodelhang wieder verlässt, gelangt über einen Landwirtschaftsweg zurück auf die Kreisstraße. Katja Müller weist darauf hin, dass die Parkplätze am Rodelhang zwischenzeitlich erschöpft sind. Weitere Parkmöglichkeiten gibt es an der Gemeindehalle oder beim Friedhof.

Ein Schild weist in Kaisersbach auf die Parkmöglichkeiten hin. © Gaby Schneider

In Großerlach sind die Parkplätze an den Rodelhängen und die Wanderparkplätze seit Samstagmittag (16.01.) ausgelastet (Stand 13.30 Uhr). Das teilte der Großerlacher Bürgermeister Christoph Jäger auf Nachfrage unserer Redaktion mit. In Spiegelberg sei die Situation ähnlich, wie Jäger vom Spiegelberger Bürgermeister Uwe Bossert erfuhr. Hier sei um 13 Uhr die Gemeindeverbindungsstraße zwischen den Ortsteilen Jux und Nassach gesperrt worden.

Christoph Jäger rät davon ab, jetzt noch anzureisen. Er hat sich in Großerlach bereits selbst vor Ort ein Bild von der Lage gemacht. An den Großerlacher Rodelhängen halten sich die Besucher seinen Angaben zufolge an die Abstände. Die Hänge seien auch ziemlich weitläufig. Er appelliert an die Vernunft der Wintersportler und bittet darum, dass sie sich an die Regeln halten und Rettungswege freihalten. Eine Straßensperrung sei in Großerlach momentan nicht geplant.

Auch Langläufer sind an diesem Samstag wieder unterwegs. Am Aichstrutsee in Welzheim, wo sechs Langlauf-Loipen starten, sei die Lage "sehr aufgelockert und entspannt", wie Pressesprecher Uwe Lehar mitteilte (Stand 13.45 Uhr). Der Parkplatz am Stausee sei zu 2/3 belegt. Am See seien zudem Spaziergänger unterwegs.

Der Parkplatz am Aichstrutsee am Samstag (16.01.) gegen 13.30 Uhr. © Gaby Schneider

Am vergangenen Wochenende war es rund um die Rodelhänge in Großerlach und Spiegelberg zu einem Parkchaos gekommen. In Kaisersbach hatte die Polizei am vergangenen Samstag die Straße "Winterhalde" gesperrt, weil die Parksituation Probleme bereitete.