Am 14. März ist in Baden-Württemberg Landtagswahl. Die Bedingungen, unter denen der 17. Landtag gewählt wird, sind außergewöhnlich. Einen Wahlkampf, so wie wir ihn kennen, mit Hausbesuchen, Infoständen auf den Marktplätzen oder Veranstaltungen, kann es in Corona-Zeiten nicht geben. Die Kandidaten, so ergab eine Umfrage unserer Zeitung, sehen im digitalen Wettbewerb aber auch Chancen. Und immerhin werden ab Februar wieder Plakate der Kandidatinnen und Kandidaten am Straßenrand und an Bäumen