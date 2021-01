Joachim Pfeiffer und Siegfried Lorek legen sich fest: Friedrich Merz soll neuer Bundesvorsitzender der CDU werden. Michaela Bürk, die dritte Delegierte beim digitalen Bundesparteitag aus dem Rems-Murr-Kreis, lässt sich ein Hintertürchen offen und will die Auftritte von Armin Laschet und Norbert Röttgen abwarten. Sie tendiere zwar wie beim Parteitag vor zwei Jahren zu Merz, räumt die Winterbacherin ein, doch wolle sie als Delegierte auch auf die Mitglieder in der Union hören. Denn so klar die