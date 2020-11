Nächstes Jahr feiert Christian Boob seinen 50. Geburtstag und folgerichtig will er 50 Kilometer laufen. Also, nicht in einer Woche. An einem Tag, an einem Stück.

Gut. Wer’s kann.

Christian Boob kann’s, weil er sich mit Haut und Haaren der geschwindigkeitsreduzierten Beständigkeit verschrieben hat. Seinen ersten Marathon lief er in exakt sechs Stunden, vier Minuten. Ergibt im Schnitt 8,6 Minuten je Kilometer. Auf schneller hat Christian Boob keine Lust, sonst schmerzt der Fuß,