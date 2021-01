LIVE: Probleme und widersprüchliche Infos - Impfanmeldung im Rems-Murr-Kreis am Dienstag, 19. Januar, startet teilweise chaotisch

Seit Dienstag, 19. Januar, 8 Uhr, ist die Anmeldung fürs Impfzentrum in Waiblingen freigeschaltet – aber viele Leute berichten uns von Problemen. Wir halten Sie auf dem Laufenden darüber, wie gut oder wie schlecht es funktioniert und was Sie beachten müssen. Dieser Artikel wird regelmäßig aktualisiert - das jeweils Neueste finden Sie, wenn Sie nach unten scrollen.

Zunächst zur Theorie – so sollte es laufen: Ab Dienstag, 19. Januar, 8 Uhr, so das Versprechen des Landkreises, werde es auch im Rems-Murr-Kreis möglich, Termine für das Kreis-Impfzentrum in der Waiblinger Rundsporthalle zu buchen. Der Weg dazu führt über das Internet oder die Hotline 116 117. „Wir beginnen um halb sieben damit, die Freischaltung umzusetzen“, sagte Leonie Ries von der Pressestelle des Landkreises am Montag, 18. Januar - ab 8 Uhr werde der Zugang zum Terminkalender des Kreisimpfzentrums erreichbar sein. Darauf zugreifen könne man dann entweder selbst direkt übers Internet oder indirekt über die Mitarbeiter der Hotline, die diese Termine für die Anrufer buchen.

Die ersten Wirren taten sich am Dienstagmorgen allerdings schnell auf, als ein Kollege am Dienstag gegen 8.30 Uhr meldete: „Habe gerade versucht, für meinen Opa einen Termin zu vereinbaren. Bei der Hotline habe ich zu hören bekommen, das sei eine Fehlinfo der Presse gewesen, für Waiblingen dürfen sie noch keine Termine vereinbaren.“

9 Uhr, Anruf beim Landratsamt: Kann man jetzt Termine für Waiblingen buchen oder nicht? Antwort: Ja, man habe die zentrale Software rechtzeitig bekommen und freigeschaltet, „es funktioniert“ seit 8 Uhr – großes Aber: Die Seite sei „überlastet“, es komme „ab und zu Fehlermeldung“. Dann erscheine der Hinweis, man solle es telefonisch versuchen via 116117. Warum aber bekommen Anrufer auf der Hotline zu hören, dass für Waiblingen noch keine Termine buchbar seien, warum behauptet man auf der Hotline, es gebe eine „Fehlinfo der Presse“, obwohl die Info doch eindeutig aus dem Landratsamt kam? Antwort einer Sprecherin aus dem Rems-Murr-Kreishaus: Das wisse sie auch nicht - „wir betreuen die Hotline nicht“. Noch ein Tipp aus dem Landratsamt: Wenn die Online-Anmeldung nicht funktioniert, helfe es mitunter, am Rechner „den Browser-Verlauf zu löschen“. Zwischenfazit: Es gebe „Startschwierigkeiten“.

Aktualisierung 10 Uhr: „Wir haben jetzt doch eine technische Störung bei der Terminvorgabe“, teilt eine Sprecherin des Landratsamtes mit. „Wir sind in Kontakt mit den Programmierern.“ Wann das Problem gelöst ist, sei momentan aber noch unklar.