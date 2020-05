Rems-Murr-Kreis.

Nun steht er also, der Corona-Fahrplan für die nächsten Wochen – was ist davon zu halten? Drei Stimmen zur neuen Coronavirus-Marschroute: aus dem Bereich Schule, der Wirtschaft und dem Landratsamt. Zunächst aber in aller Kürze noch einmal das Wichtigste:

Die meisten Einschränkungen des öffentlichen Lebens bleiben über die ursprü