Eine große Bühne für Redaktionen, die bietet jedes Jahr der Lokaljournalistenpreis der Konrad-Adenauer-Stiftung. Jetzt wurde in Berlin das 40-jährige Bestehen des Preises gefeiert. In kleinem Rahmen unter strengen Corona-Vorschriften. Der Zeitungsverlag Waiblingen wurde dabei für seine Serie zu „Zehn Jahren Amoklauf in Winnenden“ mit dem zweiten Preis ausgezeichnet. Die Serie habe wieder Maßstäbe gesetzt, sagte die Jury-Vorsitzende Heike Groll.

Sie erinnerte dabei an die