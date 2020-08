Gianluca Principe fährt mit dem Metalldetektor in seiner Hand die Außenfläche der braunen Biotonnen vor einem Mehrfamilienhaus in der Benzstraße in Fellbach-Oeffingen ab. Diesmal schlägt der Detektor nicht Alarm. Principe hebt die Deckel der Tonnen einen nach dem anderen und nimmt den Inhalt in Augenschein. „Zum Glück ist es heute nicht so heiß“, sagt er. Sonst schlagen einem im Sommer schon extreme Gerüche entgegen. „Da!“ In einer Tonne lugen mehrere Plastikbeutel aus dem Biomüll hervor.