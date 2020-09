Jürgen Schäfer, der Wirt des Sulzbacher Hofs, spricht von einer „Unverschämtheit“: Da träfen sich Leute unter einem Vorwand und brächten dann andere in Bedrängnis. In diesem Fall ihn. Was ist passiert? Am Dienstagabend, 29. September, trafen sich im Sulzbacher Hof zwischen 21 und 25 Personen – die Aussagen widersprechen sich – aus dem gesamten Rems-Murr-Kreis. Laut Polizeibericht rief der Wirt die Polizei gegen 19 Uhr. Laut Jürgen Spindler aus Korb, der zu der Gruppe gehörte, ging die