Maximilian Friedrich hat seinen Hut als Erster in den Ring geworden. Gleich nach der Wahl von Frank Nopper zum Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Stuttgart zögerte der Berglener Bürgermeister nicht und gab seine Kandidatur bekannt. Friedrich will am 14. März OB seiner Geburtsstadt Backnang werden und Noppers Stuhl im „Roten Rathaus“ übernehmen. „Das ist eine besondere Situation“, erklärte er unserer Zeitung gegenüber, nachdem er bereits Anfang Dezember seine Kandidatur erklärt hatte.