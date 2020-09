Dr. Albrecht Schütte hat die Fähigkeit, Optimismus auszustrahlen und diesen mit zahllosen Fakten zu untermauern. Der CDU-Landtagsabgeordnete war am Montag auf Einladung seines Fraktionskollegen Siegfried Lorek nach Winnenden gekommen, um der Zuhörerschaft anhand vieler Zahlen zu versichern, dass der Fünf-Milliarden-Euro-Kredit das Land nicht in finanzielle Schwierigkeiten bringen wird. Die Landesregierung braucht das Geld, um die Steuerausfälle durch die Corona-Krise auszugleichen. In zehn