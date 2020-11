„Guten Morgen, Hauptzollamt Stuttgart. Wir machen heute eine Kontrolle“, begrüßt Jessica Cottone den Angestellten eines Telefonladens in der Winnender Innenstadt. „Haben Sie einen Ausweis?“

Der junge Mann schaut in die große Runde in seinem kleinen Laden und fragt zurück: „Um was geht’s?“ Sorgen scheint er sich keine zu machen. Zollobersekretärin Cottone schaut sich den Personalausweis genau an und packt ihren Fragebogen aus. Punkt für Punkt geht sie die Fragen durch, notiert die