Mit der App RMK-Cosima sind ab jetzt auch Schnelltest-Buchungen möglich

Die App RMK-Cosima kann ab jetzt nicht nur negative Testergebnisse nachweisen, sondern hat seit dem neuesten Update auch eine Funktion zur Terminbuchung für einen Corona-Schnelltest. Ein aktuelles negatives Testergebnis kann in der App beim Friseur, in Restaurants oder bei Veranstaltungen im Freien vorgezeigt werden und muss nicht mehr ausgedruckt werden. Außerdem wird es auch als Nachweis von der Wilhelma in Stuttgart anerkannt.

Diese Funktion kann auch genutzt werden, wenn der Termin nicht über die App, sondern über das Schnelltest-Portal gebucht wurde.