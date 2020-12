Seit Sonntag sind die fünf mobilen Impfteams des Robert-Bosch-Krankenhauses im Rems-Murr-Kreis und in den Nachbarkreisen unterwegs. Am Dienstag machte ein Team um Dr. Gryta Alscher im Alten- und Pflegeheim Staigacker in Backnang und im Johannes-Brenz-Haus in Backnang Station. 30 Bewohnern sowie Mitarbeiter sind im Staigacker gegen Corona geimpft worden. „Eine Riesenerleichterung“, sagt die stellvertretende Geschäftsführerin Sabine Laible. Die Sorge, dass jemand das Virus in das Seniorenheim