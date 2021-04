Das hat sich angebahnt: Ab Mittwoch, 14. April, gilt im Rems-Murr-Kreis eine nächtliche Ausgangssperre von 21 bis 5 Uhr. Die Entwicklung der Infektionszahlen nach Ostern hat den Schritt nötig gemacht. Die Inzidenz ist am Montag, 12. April, auf 164 hochgeschnellt und wird wohl weiter steigen. Auch in den Rems-Murr-Kliniken liegen bereits wieder so viele Corona-Patienten auf der Intensivstation wie Ende Dezember.

Ausgangssperre ab Mittwoch: Fünf Landkreise treffen die Entscheidung