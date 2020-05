Eine Frau rennt keuchend im Wald, ihr Verfolger bleibt ihr dicht auf den Fersen, gleich greift er zu: In ungezählten Filmen finden sich diese Szenen. Sie rühren an eine tief sitzende Angst. Deshalb wirken sie im Film so fesselnd.

Im realen Leben kann ein Angriff eines Fremden eine Zäsur bedeuten, nach der nichts bleibt, wie es war. Wie ein Opfer damit umgeht, wie heftig eine solche Erfahrung nachwirkt, ist individuell ganz verschieden.

Laut schreien, damit möglichst jemand