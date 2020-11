Nach dem Bahnunfall mit einem schwer verletzten Jugendlichen in Haubersbronn meldet sich nun der Ortschaftsrat zu Wort: In einem Schreiben an die Württembergische Eisenbahngesellschaft (WEG) regt der Haubersbronner Ortsvorsteher Erich Bühler an, am Bahnübergang Haubersbronn Mitte eine Ampel zu installieren. An diesem unbeschrankten Bahnübergang war am 9. November ein 15-Jähriger verunglückt. Ein Rettungshubschrauber brachte seinerzeit den Schwerverletzten in eine Klinik. Der Jugendliche