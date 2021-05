Der Andrang auf die Termine der Astrazeneca-Sonderimpfaktion des in Oppenweiler niedergelassenen Ärzte-Ehepaars Dres. Jens und Daniela Steinat war riesengroß, die 48 Termine an diesem Wochenende (8./9. Mai) waren in Windeseile vergeben. Womöglich gibt es aber Folgeaktionen. Und: Andere Arztpraxen im Rems-Murr-Kreis verimpfen übrig gebliebenen Astrazeneca-Impfstoff "zwischendurch". Es lohnt sich die Augen offen zu halten.

„Wir haben am Freitag (7.5.) tagsüber sogar auf die normale