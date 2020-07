Die Polizei ist Freund der Rechtsextremisten und Helfer der Linksextremisten – dieser wahnsinnige Verdacht könnte einen tatsächlich beschleichen; sofern man die Vorwürfe von Antifa und AfD ernstnähme, die derzeit mal wieder kursieren ...

Am 8. Juli wollte die Backnanger AfD eine Veranstaltung mit dem Bundestagsabgeordneten Markus Frohnmaier abhalten. An einem geheimen Ort. Da wurde die Antifa natürlich hellhörig. Frohnmaier gilt nämlich als einer, der selbst in der AfD rechts von der,