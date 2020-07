Im Oktober ist es zwei Jahre her, als eine mysteriöse Brandserie begann. In der Nacht zum 24. Oktober 2018 brannte ein Holzlager in der Wiesenstraße in Rommelshausen. Danach ging es Schlag auf Schlag; in manch einer Nacht ließ ein Brandstifter gleich zwei Holzstapel in Flammen aufgehen. Erst jetzt ist Anklage erhoben worden, wie die Staatsanwaltschaft Stuttgart bestätigt. Wegen Brandstiftung in 36 Fällen wird sich ein heute 39-jähriger Mann aus dem Rems-Murr-Kreis vor dem Amtsgericht