Diesen Freitag, 4. September, beginnt am Stuttgarter Landgericht ein Mordprozess. Beschuldigt ist ein Mann aus Rudersberg. Ihm wird vorgeworfen, seine Lebenspartnerin getötet zu haben. Die Frau starb Anfang März dieses Jahr. Der Mann soll seine drei Jahre ältere Lebensgefährtin im Schlafzimmer „mit einem Klappmesser heimtückisch“ getötet haben, wie es in der Ankündigung des Prozesses beim Landgericht heißt.

Das Paar hatte zusammen in einem Haus in einem Rudersberger Teilort gelebt. In