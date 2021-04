Am frühen Morgen des 15. Oktober 2020 kam es im verschlafenen Backnanger Teilort Sachsenweiler zu einem spektakulären SEK-Einsatz: Beamte beschlagnahmten militärhistorische Fahrzeuge, Waffen und Kriegsgerät in großer Zahl. Der Besitzer sah sich binnen kürzester Zeit seiner Existenz beraubt. Er arbeite als Requisiten-Dienstleister, statte seit vielen Jahren historische Filme aus und besitze deshalb all diese Militaria, sagte der Mann seinerzeit. Fast ein halbes Jahr ist seitdem vergangen –