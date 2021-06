Nach einem Tötungsdelikt im Bahnhof Endersbach haben Beamte „Soko Bahnhof“ noch am Freitagabend einen 17-Jährigen festgenommen. Der junge Mann steht im Verdacht, am Freitagmorgen am Bahnhof Endersbach einen 48-Jährigen getötet zu haben. Den entscheidenden Hinweis zur Ergreifung des 17-Jährigen erhielt die Polizei aus der Bevölkerung, über ein Hinweistelefon. Der 17-Jährige wurde noch am Freitagabend vorläufig festgenommen. Nachdem sich der Tatverdacht gegen ihn weiter erhärtete, führten die