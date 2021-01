Auf eine gute Überwachung kommt’s an, damit Covid-Patienten bei Bedarf rechtzeitig auf die Intensivstation wechseln können: „Die Therapie ist gar nicht so kompliziert“, sagt der Chefarzt und Infektiologe Prof. Dr. Steffen Kunsch. Die neue Infektionsstation am Winnender Rems-Murr-Klinikum geht am 8. Februar in Betrieb. Elektronisches Monitoring an jedem Bett, ständiger Check der Sauerstoffsättigung – dafür wird gesorgt sein, doch das ist nicht der Grund, weshalb sie innerhalb von sechs