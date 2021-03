Die Homepage natur-von-hier.de bringt es auf den Punkt: Das ganze Jahr über bieten Hofläden und Winzer landwirtschaftliche Produkte an. „,Natur von hier´ ist die digitale Plattform rund um Direktvermarktung und regionale Produkte im Rems-Murr-Kreis“, so Annette Sammet-Volzer, die Fachbereichsleiterin Hauswirtschaft und Ernährung im Landwirtschaftsamt. Dazu gibt es immer wieder neue Rezepte zu saisonalen Produkten. Aber auch Infos darüber, was im Rems-Murr-Kreis gerade geerntet wird. „Es