Neue Corona-Verordnung für den Rems-Murr-Kreis: Diese Regeln gelten ab Montag (07.06.)

Bei stabiler Inzidenz unter 50 sind ab Dienstag (08.06.) weitreichende Öffnungen im Rems-Murr-Kreis möglich. Das teilte das Landratsamt mit. Die 7-Tage-Inzidenz liegt am Freitag (04.06.) bei 30. Nach der aktuellen Corona-Verordnung gelten momentan die Regelungen von Öffnungsschritt 1. Diese wird mit Wirkung zum 7. Juni angepasst, wenn die Inzidenz weiter sinkt bzw. stabil bleibt.

Neue Regeln für Öffnungsschritt 1 ab Montag (07.06.)

So dürfen beispielsweise Shisha- und Raucherbars analog zu Gaststätten öffnen. Natur- und Stadtführungen dürfen wieder mit bis zu 20 Teilnehmenden stattfinden. Organisierter Vereinssport darf auch außerhalb von Sportanlagen im Freien mit bis zu 20 Personen trainieren. Auch hier gilt – wie innerhalb von Sportanlagen – die Testpflicht. Außerdem sollen Schnelltests in Schulen 60 Stunden lang gültig bleiben.

Weitere Öffnungsschritte bei stabiler Inzidenz unter 50 ab Dienstag (08.06.)

Wenn die Inzidenz fünf Tage in Folge stabil unter 50 bleibt, gelten nach der neuen Verordnung unmittelbar die Regelungen der Öffnungsschritte 2 und 3. Die Regelungen müssen zurückgenommen werden, wenn die Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 50 liegt.

Lockerungen für Schulen bei stabiler Inzidenz unter 50 ab Mittwoch (09.06.)

Im Bereich Schulen treten die Lockerungen erst am zweiten Tag nach Bekanntmachung in Kraft. Das wäre im Rems-Murr-Kreis frühestens am Mittwoch (09.06.) der Fall. Die Schulen können dann zum Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen zurückkehren. Das heiß, es gilt Präsenzunterricht, Masken- und Testpflicht, das Abstandsgebot ist dann aber nicht mehr einzuhalten. Sport im Freien sowie Tagesausflüge innerhalb einer Klasse sind erlaubt.

Weitere Lockerungen bei stabiler Inzidenz unter 35 ab Donnerstag (10.06.)

Liegt die Inzidenz an fünf Tagen in Folge unter 35, entfällt in vielen Bereichen die Testpflicht. Lockerungen gibt es zudem für Feiern im Gastgewerbe, Messen und Ausstellungen sowie Kultur- und Vortragsveranstaltungen.