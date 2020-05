„Das wäre katastrophal“, sagt Norman Kreuter. Damit hatte der in Miedelsbach lebende Rallye-Fahrer und Betreiber von fünf Clever-Fit-Studios, unter anderem in Schorndorf und Welzheim, nicht gerechnet. Kreuter und andere Fitnessstudio-Betreiber legten einen Passus einer neuen Coronaverordnung für Sportstätten im Rahmen ihrer Vorbereitung auf die Wiedereröffnung am 2. Juni so aus, dass pro zehn Quadratmeter Studio-Gesamtfläche eine Person trainieren dürfe, mit 1,5 Meter Mindestabstand.