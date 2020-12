Der Corona-Krisenstab der Rems-Murr-Kliiken hat am Montagvormittag getagt. Natürlich war der Infektionsausbruch in der Orthopädie und Unfallchirurgie in Schorndorf ein Hauptthema. "Es fanden auch am Vormittag wieder Corona-Reihentestungen", sagte Christoph Schmale, Sprecher der Rems-Murr-Kliniken, dieser Zeitung. "Wir telefonieren noch mal am Nachmittag, wenn die Ergebnisse der Testungen vorliegen. Dann kann ich Ihnen mehr sagen." Die Kontaktenachverfolgung laufe jedenfalls auf Hochtouren.