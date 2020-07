Im Wort „Wertschätzung“ steckt der „Wert“, und in diesem Fall beläuft er sich auf null: Keine Sonderprämie fürs Pflegepersonal in Krankenhäusern will der Bund bezahlen, obwohl ein Bonus versprochen war. Bis zu 1500 Euro Corono-Prämie erhalten Beschäftigte in der Altenpflege; das Krankenhauspersonal geht leer aus. Das Bundesgesundheitsministerium begründet die Entscheidung damit, „dass die Entlohnung in der Altenpflege aktuell noch nicht so hoch ist wie zum Beispiel die Entlohnung von