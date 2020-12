Während der Rems-Murr-Kreis gerade auf dem Weg ist, zum Corona-Hotspot-Kreis zu werden - was noch mehr verschärfte Einschränkungen zur Folge haben würde -, musste die Polizei am Montagabend in Kernen eine Garten-Party auflösen, bei der auch Teilnehmer der vorherigen Corona-Maßnahmen-Gegner-Demo in Waiblingen zugegen gewesen sind. Weil offenbar auch allgemein die Einhaltung der AHA-Regeln und der Maskenpflicht in Teilen der Bevölkerung für nicht wichtig oder nicht mehr wichtig angesehen wird,