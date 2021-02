Der Polizei-Standort Waiblingen hat nun auch sein Herzstück verloren. Das Führungs- und Lagezentrum (FLZ) hat am Dienstag den lang angekündigten Umzug nach Aalen vollzogen. Rund 115 Beschäftigte des Führungs- und Einsatzstabes sowie der Stabsstellen Öffentlichkeitsarbeit und Controlling/Qualitätsmanagement arbeiten von nun an in einem FLZ-Neubau in der Aalener Böhmerwaldstraße.

Lobeshymnen von Polizei-Oberen und Innenministerium

„Der erste Notruf im neuen FLZ konnte am