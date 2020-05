Waiblingen.

Wer an Ostern in und um Waiblingen spazieren geht, könnte Sarah Pollok begegnen. Die Polizistin wird bei Kontrollen dabei sein, die dieser Tage zu einer Schwerpunktaufgabe der Polizei geworden sind: Halten sich die Bürger an die Vorschriften? Sind sie maximal zu zweit draußen unterwegs – oder doch zu mehreren? Feiern sie in Partykellern heimlich Feste?

„Größtenteils halten sich die Menschen an die Kontaktbeschränkungen