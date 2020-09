Die Maske nur überm Mund, die Nase frei – das gilt nicht. Die Delinquenten kommen mit einer sanften Ermahnung davon: „Nur wenn jemand renitent ist und keine Einsicht zeigt“, werde an diesem Kontrolltag ein Bußgeld verhängt, sagt Barbara Petersen. Die Leiterin des Waiblinger Polizeireviers steht am Freitagnachmittag mitten in einem Tross aus rund 40 Polizisten, die sich am Waiblinger Bahnhof sammeln. Sie werden gleich ausschwärmen in S-Bahnen und Züge. Anlässlich des länderübergreifenden