Promi-Ausgabe des ZVW-Rezeptemagazins "Heilig's Blechle" jetzt zu haben

Man nehme 35 bekannte Gesichter aus Politik, Kultur, Sport und Wirtschaft im Rems-Murr-Kreis, frage sie nach ihrem Lieblingsrezept, lasse sie Selbiges zubereiten, das Ergebnis fotografisch in Szene setzen, und schon ist für die fünfte Ausgabe des Koch- und Backmagazins Heilig´s Blechle angerichtet - die Promiausgabe.

Wir kennen sie für gewöhnlich aus der Zeitung, vielleicht aus dem Fernsehen, von Veranstaltungen, repräsentierend, singend, siegend - jetzt haben Prominente aus dem Kreis und die, die hier ihre Wurzeln haben, ihr Lieblingsrezept verraten und mit einer bunten Mischung aus traditionellen, modernen, schwäbischen, exotischen und zum Teil fast vergessenen Rezeptideen bewiesen, dass sie auch am Herd oder Ofen Höchstleistungen bringen und sehr gut mit Töpfen, Pfannen und Kochlöffeln umzugehen wissen.

Fast alle, die die Blechle-Redaktion vor Monaten angeschrieben hatte, haben mitgemacht. Trotz eines vollen Terminkalenders, zahlreicher gesellschaftlicher Verpflichtungen oder harter Trainingseinheiten finden unsere Promis Zeit, vielmehr nehmen sie sich, um Leckeres für sich, die Familie und Gäste auf den Tisch zu bringen.

Unterhaltsam und spannend sind die Gründe, warum das eingesandte Rezept der persönliche Favorit auf dem Speiseplan ist. Für den König der Chöre, Gotthilf Fischer, kommt nach dem süßen Grießkuchen lange nichts. Julia Goll, Fraktionsvorsitzende der FDP, und ihr Mann Ulrich, Ex-Justizminister, jubelten ihren fünf Kindern mit Gemüsepuffern heimlich das gesunde Grünzeug unter, das könnte vielleicht auch bei anderen funktionieren.

Melanie Diener erobert mit ihrer Stimme die Opernbühnen der Welt, in ihrer kostbaren Zeit zu Hause die kulinarischen Herzen ihrer Familie und Gäste mit einer Kombination aus Hausmannskost und Raffinesse: „Mit köstlichen Mini-Fleischküchle mit Wachtelspiegelei landet man immer einen Treffer“.

Auch sogenannte Foodtrends finden den Weg ins Heilig´s Blechle. Welthandballerin Nadine Krause, die in Waiblingen das Licht der Welt erblickte, bereichert aus der Ferne, sie lebt jetzt in Nordrhein-Westfalen, mit ihrer frischen Buddha-Bowl das bunte Rezept-Potpourri.

Überhaupt die Sportler, für die eine gesunde Ernährung die Basis ist für Erfolge. Dass der Genuss dabei nicht zu kurz kommen muss, beweisen Triathletin Ricarda Lisk oder die erfolgreichen Fußballer Giovane Elber und Hansi Müller.

Essen kitzelt nicht nur den Gaumen, sondern regt darüber hinaus viele Sinne an und kann sogar Urlaubsgefühle wecken, weiß der Waiblinger Bäckermeister Hermann Schöllkopf und präsentiert mit seinen Chili-Gambas den passenden Rezeptvorschlag dazu.

Die fünfte Ausgabe sollte mehr werden als nur ein weiteres Heilig´s Blechle des Zeitungsverlags Waiblingen. Die Heilig´s-Blechle-Redaktion wurde auf das neue Projekt der Hospizstiftung Rems-Murr e.V. aufmerksam. Das stationäre Hospiz in Backnang kocht in eigener Küche für und mit seinen Bewohnern.

Ein eigener Kräutergarten zur Selbstversorgung ist geplant, das Projekt soll unterstützt werden.

Info

Die Promiausgabe kostet 5,95 Euro und ist versandkostenfrei unter www.zvw-shop.de erhältlich. Weitere Verkaufsstellen: Remstal-Markt Mack in Endersbach und Marktkauf Capurso in Schorndorf. Vom Verkaufspreis der Promiausgabe von 5,95 Euro je Magazin gehen 1,50 Euro an die Hospizstiftung zur Unterstützung des Projekts „Kräutergarten“.