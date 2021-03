Familienangehörige der Getöteten wünschen sich, „dass die gestohlene Zukunft ihrer Lieben strafrechtlich richtig gewürdigt wird“: Der Waiblinger Rechtsanwalt Jens Rabe ging in seinem Plädoyer im Prozess nach dem Doppelmord in Allmersbach darauf ein, wie sich die Nebenkläger fühlen. Die Eltern der getöteten Frau, ihr Bruder und der Vater des ermordeten Mädchens verfolgen den Prozess von Beginn an. Ein paar Meter von ihnen entfernt sitzt jener Mann, der in der Nacht zum 21. Juni 2020 zwei