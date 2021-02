Im Prozess nach dem Doppelmord in Allmersbach sagte am Donnerstag eine weitere Ex-Freundin des Angeklagten aus. Er hatte sich am 21. Juni 2020 bei der Polizei gestellt, nachdem er seinen Aussagen zufolge in der Nacht seine frühere Lebensgefährtin und deren neunjährige Tochter in Allmersbach getötet hatte

Frühere Partnerinnen des Mannes, ehemalige Freunde und seine Noch-Ehefrau hatte das Gericht bereits gehört. Am Donnerstag schilderte nun eine weitere Ex-Freundin ihre Eindrücke aus