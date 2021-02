Für die Angehörigen war dieser Verhandlungstag sicher kaum zu ertragen: Polizeibeamte, die im Allmersbacher Doppelmord-Fall mit der Spurensicherung betraut waren, sagten am Dienstag vor dem Stuttgarter Landgericht aus. Zwar hat der Beschuldigte, ein 36-jähriger Industriemechaniker aus dem Raum Heilbronn, bereits gestanden, in der Nacht auf den 21. Juni 2020 seine frühere Lebenspartnerin und deren neunjährige Tochter in Allmersbach im Tal getötet zu haben. Dennoch muss das Gericht die Details