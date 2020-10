Sie haben laut Anklage auf ihn eingetreten, als er schon am Boden lag, ihn mit einem Messer traktiert und aus nächster Nähe auf ihn geschossen: Ein Wunder, dass der 34-Jährige die Attacke am 7. Januar in seiner Mietwerkstatt im Waiblinger Gewerbegebiet Eisental überlebt hat. Vier irakische Brüder müssen sich am Landgericht wegen versuchten Mordes verantworten. Nur der Älteste der vier sagte am Montag zur Sache aus; die anderen drei gaben lediglich Informationen zu ihrer Person