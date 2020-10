Die Schwurgerichtskammer am Stuttgarter Landgericht hat den Prozess um den versuchten Totschlag auf einem Gartengrundstück in Fellbach-Schmiden eröffnet. Die Anklage gegen den 44-Jährigen lautet auf versuchten Totschlag in Tateinheit mit Körperverletzung und Sachbeschädigung. Der Mann soll auf sein 55-jähriges Opfer mit einer Pflanzstange aus Eisen eingestochen und dessen Auto demoliert haben.

Die Staatsanwaltschaft legt dem 44-jährigen Glaser aus Ingersheim zur Last, den 55-jährigen