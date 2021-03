Im Stuttgarter Landgerichtsprozess um einen versuchten Totschlag eines 35-jährigen Irakers an seiner Nochehefrau am Schulzentrum Winnenden haben unter anderem Schüler und Auszubildende, die der Frau das Leben gerettet haben, als Zeugen ausgesagt. Nicht nur die 34-jährige Frau selber sagt: „Ohne sie wäre ich nicht mehr am Leben.“

Der vorsitzende Richter der 19. Strafkammer, Norbert Winkelmann, lobte dann auch im Gerichtssaal die jungen Leute für ihre Zivilcourage.

„Frau blutete