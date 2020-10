Montagabend, 19. Oktober, Corona-Spaziergang in Waiblingen. Weiße „Querdenken“-Fahnen wehen am Alten Postplatz. Ein Mann mit Brille schiebt einen fahrbaren Lautsprecher durch die Gegend. In der Szene derer, die gegen die Corona-Maßnahmen protestieren, ist er eine kleine Berühmtheit. Sein Name: Heiko M.

Heiko M. kommt aus dem Großraum Waiblingen und war vor Jahren in den Youtube-Videos des Waiblinger Reichsbürger-Vereins „Freiheit für Deutschland“ zu sehen. Er sei aber nie Mitglied